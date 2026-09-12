В Сливен стартира подписка в защита на правителството
Сливен. В Сливен започна подписка в защита на правителството. „В момента подписи се събират по партийните структури и в общинския съвет на БСП", каза...
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Сливен. В Сливен започна подписка в защита на правителството. „В момента подписи се събират по партийните структури и в общинския съвет на БСП", каза...
Сливен. Сериозно обсъждаме промени в Закона за насърчаване на заетостта, които да включват и махане на задължителния трудов стаж преди първо постъпван...
Сливен. Евродепутатът Евгени Кирилов се включи в честването на 1 май в Сливен. Той дойде в градския парк, където БСП чества празника на труда заедно...