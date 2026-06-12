Всичко за Девин - Кричим

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Пуснаха пътя Девин-Кричим

Пуснаха пътя Девин-Кричим

Движението по пътя Девин – Кричим вече е възстановено. Това съобщиха днес следобед от Агенция "Пътна инфраструктура". Преминаването по третокласния п...

21 февруари | 18:32
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