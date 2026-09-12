Международен фестивал за детско кино в Разград
Гласът на Педя човек открива фестивала
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Гласът на Педя човек открива фестивала
„За мен е изключително щастие, че кинофестивалът „Златната липа" намери път към сърцата на толкова много хора. Големият интерес показва, че той излезе...
София. Дни на руското детско кино очакват зрителите в края на седмица в Руския културно-информационния център в столицата, съобщиха организаторите от...