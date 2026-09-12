Влиза в сила важна промяна за автомобилите! Отнася се за родителите
Ще може да се ползват и старите детски столчета още известно време
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Ще може да се ползват и старите детски столчета още известно време
При избора на конкретния модел столче е важно да имате предвид, че дори то да е произведено в съответствие с най-новия стандарт за безопасност
На детски столчета седят членове на СИК в белишкото село Краище, които са разположени в забавачката. Бюлетините пък са на детски масички. Това разкри...
Комисията за защита на потребителите (КЗП) проверява магазините за опасни стоки за деца. Инспекцията е с фокус към детските столчета за автомобили. Е...
София. МВР обяви, че от днес до 14 септември започва акция за използване на предпазни колани и детски столчета в автомобилите. Акцията на отдел „Пътн...