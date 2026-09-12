Арести за родители, отказали ваксина срещу детски паралич
Стотици родители са арестувани от пакистанските власти за това, че са отказали да ваксинират децата си срещу полиомиелит (детски паралич), съобщи "Ал...
Следете всички новини, анализи и коментари за Детски Паралич. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стотици родители са арестувани от пакистанските власти за това, че са отказали да ваксинират децата си срещу полиомиелит (детски паралич), съобщи "Ал...
София. Все повече родители отказват да ваксинират децата се срещу полиомиелит и това може да има сериозни последици. За това предупреди проф. Тодор Ка...
Женева. Световната здравна организация потвърди, че щамът на полиомиелит, който повали най-малко 13 деца в Сирия, е произлязъл в Пакистан и можа да се...
Сливен. Регионалната здравна инспекция в Сливен е разпоредила на общопрактикуващите лекари да направят имунизации на всички свои пациенти до 15-годишн...
Дамаск. Масивна кампания за ваксиниране срещу полиомиелит е започнала в Сирия и още шест държави в Близкия изток, чиято цел е да предпази от болестта...
Дамаск. Регистрираха епидемия от полиомиелит в Сирия, като съществува опасност от разпространение на болестта в целия регион, предаде агенция Ройтерс,...