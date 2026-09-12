Писатели ще четат любимите си детски книжки в Борисовата
София. Асоциация „Българска книга" организира „Градски кът за четене" на 12-ти и 13-ти април, в Борисовата градина, където някои от най-обичаните бълг...
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София. Асоциация „Българска книга" организира „Градски кът за четене" на 12-ти и 13-ти април, в Борисовата градина, където някои от най-обичаните бълг...
Кърджали. Мая Дългъчева е тазгодишният носител на Националната награда за детска литература "Петя Караколева". Името на новия лауреат за 2013 бе обяве...
Велико Търново. Всички 750 деца, завършващи подготвителните групи на детските градини и училищата в община Велико Търново, получават като подарък от к...