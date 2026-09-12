9% ДДС за детските храни е подкрепа за семействата
Мярката е надпартийна, надявам се да има подкрепа от целия парламент, каза Халил Летифов
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Мярката е надпартийна, надявам се да има подкрепа от целия парламент, каза Халил Летифов
ДПС внесе предложенията си преди второто четене на Закона за ДДС
БСП с кампания за размразяване на социалните плащания, отнасящи се до младите хора БСП стартира кампания за размразяване на социалните плащания особе...