Деца от 5 държави на фестивал в Силистра
320 деца се включиха във фестивала „Утрешният мир започва с днешното приятелство“
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320 деца се включиха във фестивала „Утрешният мир започва с днешното приятелство“
От идната година община Сливен няма да поема разходите за хотел и храна на участниците в традиционния фолклорен фестивал за деца, който се провежда по...
Струмица. Детски фестивал „Силата на слънцето" се проведе на площад „Гоце Делчев" в македонския град Струмица. Събитието се организира от Сдружението...
Благоевград. Детският театрален фестивал „Талантино" предизвика истински фурор сред жители и гости на Благоевград. В третата фестивална вечер стотици...