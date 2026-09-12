Шакира излиза в майчинство за година
Световноизвестната певица Шакира ще се оттегли от сцената за около година, за да се посвети на бременността си и на 20-месечния си син Милан, сиобщава...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дете.. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Световноизвестната певица Шакира ще се оттегли от сцената за около година, за да се посвети на бременността си и на 20-месечния си син Милан, сиобщава...
София. Екип от специалисти и терапевти по кризисна интервенция ще помагат на 13-годишната Ана-Мария от 4-о Помощно училище в столицата, за която има с...
Разследват блудството с Ана-Мария, изверг изнасили 8-годишна Всеки ден 6 деца са малтретирани сексуално само в столицата. Страшната статистика изнесе...