Нашата Деси във филм с Мерил Стрийп
Кадърът с ридаещото момиче от протестите влезе в хита "Пазителят" Най-гледаният и препоръчван филм в момента - "Пазителят", не мина без българска сле...
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Кадърът с ридаещото момиче от протестите влезе в хита "Пазителят" Най-гледаният и препоръчван филм в момента - "Пазителят", не мина без българска сле...
Десислава е имала тежко и нещастно детство и сега твърде внимателно обмисля личните си връзки. Въпреки това и тя, и приятелят й Светлозар вече са гот...
Десислава стана детегледачка. Менторката от "Гласът на България" изцяло се е отдала на майчински задължения. Тя помага на една от своите сестри - Ина...