Шок в Сърбия след боя в парламента, депутатка се бори за живота си
Народните представители се замеряха с бутилки с вода вчера. Залата бе пълна с дим
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Народните представители се замеряха с бутилки с вода вчера. Залата бе пълна с дим
Отсега може да се каже, че евентуален конкурс за първа хубавица ще бъде по-оспорван от приключилите избори
В парламента влязоха нови остриета
Рекорден брой жени са избрани за депутатки в британския парламент на изборите в четвъртък, жените заемат 220 места, срещшу 208 на предишните избори
Рекорден брой на жени в новия турски парламент. В неговия състав ще има 96 от общо 550 народни представители. Дамите от победилата, но не с мнозинств...
Мая Манолова залага и на стилни обувки, Ферихан Ахмедова съчетава костюм с нежно колие Дамите в 43-ия парламент са по-малко от обичайното. Но затова...
Истанбул. Турският парламент отмени забраната за жените депутатки да носят панталони. Това решение подкрепиха депутатите от управляващата партия. Пре...
"Волята на народа взе превес в парламента". Това заяви турският премиер Реджеп Тайип Ердоган по повод първото участие в пленарно заседание на забраден...
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