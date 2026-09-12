Очакваме Хю Джакман и Том Круз

Кевин Костнър и Дензъл Уошингтън вече с роли, Слай преговаря и с Робърт де Ниро. Заедно с цял отбор звезди догодина те ще снимат "Непобедимите 4" в Бо...