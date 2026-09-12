Дензъл Уошингтън за първи път в Кан! Голяма изненада
Спайк Лий зарадва своя дългогодишен сътрудник
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Спайк Лий зарадва своя дългогодишен сътрудник
бях изключително вдъхновен от Ридли Скот, казва актьорът
Известен християнин, актьорът иска да отдаде оттук нататък живота си в служба на Бог
„Ню Йорк таймс“ пусна топ 25 на най-добрите актьори
27 години след хита „Версия Пеликан" си партнират в проект на Нетфликс
Ема Стоун получи наградата за главна женска роля за "Страната Ла-Ла"
Кевин Костнър и Дензъл Уошингтън вече с роли, Слай преговаря и с Робърт де Ниро. Заедно с цял отбор звезди догодина те ще снимат "Непобедимите 4" в Бо...
Дензъл вече е в отлична форма
Дензъл Уошингтън, двукратният носител на "Оскар", е получил предложение да играе една от главните роли в римейка на култовата лента "Великолепната сед...