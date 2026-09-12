Издигнаха знамето на ЕС по повод Деня на Европа
На церемонията бяха президентът Радев, вицепремиерът Йотова, председателят на парламента Караянчева, кметът на София Фандъкова, министри и депутати
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На церемонията бяха президентът Радев, вицепремиерът Йотова, председателят на парламента Караянчева, кметът на София Фандъкова, министри и депутати
Знамето на Европейския съюз ще бъде издигнато пред президентската институция у нас
Русе. Дунавски истории разказаха сладкодумци от седем различни държави в Русе. По този начин те отбелязаха Деня на Европа. Историите им са събрани в...