Всичко за Деня На Земята

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Днес е денят на Земята

Днес е денят на Земята

София. 22 април е Денят на Земята. Това е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. България е една от първи...

22 април | 7:52
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