Ученици садиха цветя и се състезаваха за Деня на Земята
Благоевград. Знания, талант, бързина и... любов към природата показаха децата от община Симитли в Международния ден на Земята. Гимназистите в Крупник...
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Благоевград. Знания, талант, бързина и... любов към природата показаха децата от община Симитли в Международния ден на Земята. Гимназистите в Крупник...
София. Късно вечерта във вторник група ентусиасти решиха да напомнят на софиянци, къде е редно да си изхвърлят боклуците като изрисуваха кофи за боклу...
Благоевград. Изложба на най-добрите рисунки от рециклирани материали, участвали в Националния конкурс „Обичам природата и аз участвам" през 2012 г., щ...
София. 22 април е Денят на Земята. Това е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. България е една от първи...