Партньорът на Щонова с голямо решение след "Денсинг старс"
Какво следва за Атанас Месечков
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Какво следва за Атанас Месечков
Брюнетката преживява драматично обвиненията, че е спечелила нечестно риалити формата
„Това е много по-добра награда от купата на победителите”, смеят се служители в бТВ
Прекрасната половинка на Томаш Папкала е отдавнашна позната на продуцента Георги Тошев
Кое е било ключът към успешното класиране
Трифонова и Димитър Стефанин взеха бронзовия медал в танцувалното шоу
Скандалът продължава
Певицата и актриса не одобри победата на д-р Щонова
Разочарованите са много
Хореографията най-много учудила и затруднила именитата докторка
След грандиозен финал с 3 танцови изпълнения
Ивет Горанова заема почетното четвърто място
Заради изпълнението на Ивет Горанова
Гръмотевици, дъжд и много страст на финала
Ивет и Тодор са двойката, която най-много израстна в шоуто
С нейния партньор Наско Месечков откриха шоуто
Тодор Атанасов и имал минало с Мика Стоичкова
Предстоят още емоции и нови победители
Синоптичката за малко да се откаже от шоуто
Певицата представи новата си песен