Григор е на четвъртфинал в Ротердам
Григор Димитров записа успех и във втория си двубой на турнира в Ротердам, общо 16-и за сезона. Българският топ тенисист спечели със 7:6(7), 6:1 сре...
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Григор Димитров записа успех и във втория си двубой на турнира в Ротердам, общо 16-и за сезона. Българският топ тенисист спечели със 7:6(7), 6:1 сре...
Пекин. Григор Димитров ще срещне Денис Истомин (Узбекистан) утре следобед. Двубоят е от първи кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай (Китай), к...
Вече е ясен първият съперник на Григор Димитров в Шанхай. Най-добрият ни тенисист при мъжете ще играе на „Мастърс 1000" турнира срещу Денис Истомин....