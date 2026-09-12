Деница Николова: Бургас с план за 7 години
Градът ще е център на развитие за следващите 7 г. с гъвкави проекти
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Градът ще е център на развитие за следващите 7 г. с гъвкави проекти
В София стартира проект за изграждане на девет нови социални центъра за подкрепа и грижа за възрастни и хора с увреждания...
Столичният общински съвет (СОС) избра Деница Николова за временно управляващ кмет на район „Младост". Това стана с тайно гласуване на извънредно засед...
Деница Николова има опит в комуникацията с Брюксел и познава задачите си в детайли Дипломиран финансист ще се бори за европарите на регионите. Деница...
София. Днес министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева освободи от длъжност главния директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалн...
Над 250 културни и исторически атракции ще се финансират с пари от Брюксел