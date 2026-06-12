Почетоха самодейците с празник в Банско
„Те правят празниците на другите" бе мотото на концерта, който над 100 самодейци от Банско подариха на публиката в един от най-българските празници –...
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„Те правят празниците на другите" бе мотото на концерта, който над 100 самодейци от Банско подариха на публиката в един от най-българските празници –...