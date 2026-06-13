Градът на липите се превърне в голяма читалня
В голяма читалня се превърна Градът на липите в днешния Международен ден на книгата и авторското право. Рано тази сутрин във фоайето на общината, по т...
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В голяма читалня се превърна Градът на липите в днешния Международен ден на книгата и авторското право. Рано тази сутрин във фоайето на общината, по т...
С четене на произведения на Певеца на Добруджа - Йордан Йовков, Добрич ще отбележи Международния ден на книгата. От 10 часа сутринта до 18 часа вратит...