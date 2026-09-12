Поканиха Демирева на Диамантената лига в Стокхолм
Ивет Лалова-Колио ще бяга в спринта на 100 м
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Ивет Лалова-Колио ще бяга в спринта на 100 м
Българката спечели първото място в Зьотермеер (Хол) със 192 см
Националката в леката атлетика зае трето място в скока на височина в Лозана с 1,97 м.
Българката преодоля 194 см
Москва. Българските надежди в скока на височина при жените на световното приключиха в квалификацията на „Лужники". Единствената ни представителка Мир...