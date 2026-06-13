Народният театър получи база за съхранение на декори
Народният театър вече разполага с база, където да съхранява своите декори. Това реши правителството, което му предостави бивш военен имот на Министерс...
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Народният театър вече разполага с база, където да съхранява своите декори. Това реши правителството, което му предостави бивш военен имот на Министерс...