Радина си спомни класната заради "12А"
Радина Кърджилова се справя отлично като учителка по литература в "12А" – новият проект на продуцента Дейвид Варод, сценариста Николай Колев и режисьо...
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Радина Кърджилова се справя отлично като учителка по литература в "12А" – новият проект на продуцента Дейвид Варод, сценариста Николай Колев и режисьо...
Продуцентът художник Дейвид Варод дари една от прекрасните си картини за традиционния благотворителен търг на "Лайънс клуб"-Витоша. Известният кинаджи...
Татяна Педерсън с Одилия между кръстниците Людмил Лалов и Мирела Ненчова Дейвид Варод и неговата муза на купона за "високосния" му рожден ден
Дейвид Варод, шефът на "Ню Бояна филмс", гръмна шампанско в чест на новородената си дъщеря и нейната майка, продуцентката Татяна Педерсън. Известният...
София. Дейвид Варод, който днес празнува рожден ден, тъй като се е появил на бял свят на 29 февруари, е пред сбъдване на две от най-големите мечти в ж...