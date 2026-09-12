Немотия гони наш талант в САЩ
Новата ни голяма звезда в спортната гимнастика Дейвид Хъдълстоун заминава за САЩ, където ще остане да живее поне в следващите шест месеца. Причината е...
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Новата ни голяма звезда в спортната гимнастика Дейвид Хъдълстоун заминава за САЩ, където ще остане да живее поне в следващите шест месеца. Причината е...
София. Талантливият български гимнастик Дейвид Хъдълстон (на снимката) затвърди днес мястото си сред елита на юношите в индивидуалния многобой от Евро...
София. "В България изгрява нова звезда", твърдят единодушно познавачите на гимнастиката от цял свят, които наблюдаваха с огромен интерес изпълненията...