Дейвид Хаселхоф в сълзи! Сполетя го неописуемо щастие СНИМКИ
Първо внуче за легендарния актьор
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Първо внуче за легендарния актьор
Звездата от култовия сериал "Спасители на плажа" Дейвид Хаселхоф смени името си. Той вече се казва Дейвид Хоф. Той сподели това в клипче в YouTube, в...
National Geographic Channel ще излъчи едночасовия документален филм "Хаселхоф срещу Берлинската стена" на 9-ти ноември от 20:55 часа. Премиерата на пр...