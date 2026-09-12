DJ Dian Solo е с коронавирус
Музикантът от Deep Zone разкри за положителната проба във Facebook
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Музикантът от Deep Zone разкри за положителната проба във Facebook
Иван Тишев, известен като Боби от "Революция Z", и половинката му Надя от "Deep zone" решиха да поразкрият малко от кухнята на отношенията си. Басистъ...
Боби от "Революция Z" живее с Надя от Deep Zone