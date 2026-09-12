Сребро за Михаил Христов, бронз за Дечко Овчаров в Гросето
Два медала завоюваха днес параолимпийците ни в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждания. Михаил Хрис...
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Два медала завоюваха днес параолимпийците ни в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждания. Михаил Хрис...
Параолимпиецът Дечко Овчаров спечели бронзов медал в мятането на диск в група F-42 днес на Световното първенство за хора с увреждания, което се провеж...
Параолимпиецът се кандидатира за общински съветник в Павел баня Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския драма...