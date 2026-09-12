Всичко за Дечко Овчаров

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Бронз за Дечко Овчаров

Бронз за Дечко Овчаров

Параолимпиецът Дечко Овчаров спечели бронзов медал в мятането на диск в група F-42 днес на Световното първенство за хора с увреждания, което се провеж...

28 октомври | 20:59
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