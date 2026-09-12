Вратар взима над 413 000 паунда на седмица
Давид Де Хеа е номер 1 по пари сред голкипърите на Острова
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Давид Де Хеа е номер 1 по пари сред голкипърите на Острова
Стражът на Манчестър Юнайтед ще взима по 375 000 паунда на седмица
Испанският вратар все по-близо до ПСЖ
Ювентус и ПСЖ с оферти към него
Давид де Хеа ще получи възможност да спечели обратно доверието на мениджъра на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал, пишат британските медии. Това може д...
Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Луис ван Гаал няма да разчита на Давид де Хеа за откриващия мач от сезона срещу "Тотнъм" в утрешния следобед. Това с...
"Може би Де Хеа иска да се махне. Намираме се в ситуация, която не е в полза на нито една от страните. " Това сподели мениджърът на "Манчестър Юнайтед...