Давид Вия приключи с Купата на Императора (ВИДЕО)
Висел Кобе триумфира с отличието
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Висел Кобе триумфира с отличието
Националният селекционер на Испания Висенте Дел Боске заяви, че не е знаел, че двубоят срещу Австралия е бил последният за Давид Вия с екипа на предст...
Ню Йорк. Само няколко дни след като подписа с Ню Йорк Сити Давид Вия вече има контракт и с Мелбърн Сити, където под наем ще изиграе 10 мача. Причинат...
Ню Йорк. Испанският нападател Давид Вия се присъедини към тима от американския елит - ФК Ню Йорк Сити - американския франчайз на Ман Сити, създаден пр...
Мадрид. Барселона и Атлетико Мадрид постигнаха принципно споразумение за трансфера на нападателя на шампионите Давид Вия, новината бе обявена на сайта...