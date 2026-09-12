Каядо вече е играч на „Таврия”
Стара Загора. Бившият футболист на "Берое" Давид Каядо вече официално е играч на украинския първодивизионен клуб „Таврия" (Симферопол). Ръководствата...
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Стара Загора. Бившият футболист на "Берое" Давид Каядо вече официално е играч на украинския първодивизионен клуб „Таврия" (Симферопол). Ръководствата...
"Берое" прибра 70 000 евро от украинския "Таврия" по трансфера на Давид Каядо. Сделката беше подписана днес, като заралии ще получат и 10% при бъдещ т...
Стара Загора. Звездата на Берое Давид Каядо е отказал офертата на Ещорил и така на този етап няма да се върне в родината си, информира A Bola. Според...