Всичко за Давид Каядо

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"Берое" прибра Е70 000

"Берое" прибра Е70 000

"Берое" прибра 70 000 евро от украинския "Таврия" по трансфера на Давид Каядо. Сделката беше подписана днес, като заралии ще получат и 10% при бъдещ т...

23 януари | 18:57
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