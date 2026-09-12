Всичко за Давид Алаба

Следете всички новини, анализи и коментари за Давид Алаба. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Спорт
Ас на "Байерн" стана манекен

Ас на "Байерн" стана манекен

Защитникът на "Байерн" Давид Алаба стана модел, но на анцузи. Левият бек бе привикан ден преди последния кръг да дефилира с новия гащеризон с марката...

10 май | 21:40
0 коментара
5633