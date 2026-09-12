Ето кой лъсна сред германските превратаджии
Отговарял за осигуряването на оръжия и изхранването
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Отговарял за осигуряването на оръжия и изхранването
Аутсайдерът Унгария победи с 2:0 Австрия – един от отборите, определяни като потенциална изненада на европейското първенство, за огромно удоволствие н...
Австрийският защитник Дейвид Алаба продължи договора си с германския шампион Байерн (Мюнхен) до лятото на 2021 година, съобщиха от клуба. С това брани...
Защитникът на "Байерн" Давид Алаба стана модел, но на анцузи. Левият бек бе привикан ден преди последния кръг да дефилира с новия гащеризон с марката...
Защитникът на "Байерн" Давид Алаба ще получи забрана да се изявява в мрежата. Австриецът стана за смях на цяла Германия, след като си публикува фото с...
Виена. Футболистът на Байерн Мюнхен Давид Алаба изненадващо изпревари представителите на зимните спортове и бе определен за най-добър спортист на Авст...