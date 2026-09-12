Кога може да дарим кръв след ваксина
Проблемът с недостигащите кръводарители у нас периодично излиза на дневен ред
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Проблемът с недостигащите кръводарители у нас периодично излиза на дневен ред
"Червеният кръст" засили постъпленията от дарена кръв в Сан Салвадор с интересна практика. Десетки фенове на Iron Maiden платиха с кръвта си билетите...
Благоевград. Български Червен кръст и Национален център по трансфузионна хематология организират Национална есенна кръводарителска кампания в Благоевг...