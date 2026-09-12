Всичко за Даряване На Кръв

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Студенти даряват кръв

Студенти даряват кръв

Благоевград. Български Червен кръст и Национален център по трансфузионна хематология организират Национална есенна кръводарителска кампания в Благоевг...

26 ноември | 9:53
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