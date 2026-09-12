"Мис България" влезе в болница
Ромина Андонова има нужда от още желязо в кръвта
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Ромина Андонова има нужда от още желязо в кръвта
Семейство Тасевски вече е петчленно
София. Бившият футболист на "Левски" стана баща за втори път. Съпругата му Ромина роди момче навръх 30-я му рожден ден. Синът на халфа ще се казва Да...
Нежната половинка на Тасевски пусна кадри с дъщеричката им във Фейсбук