Легенда на ЦСКА събра в Чикаго пари за левскар
Грандовете показаха, че извън терена могат да бъдат повече от приятели. Легендата на ЦСКА и българския футбол Цветан Йончев и играчите му в "Миньор" (...
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Грандовете показаха, че извън терена могат да бъдат повече от приятели. Легендата на ЦСКА и българския футбол Цветан Йончев и играчите му в "Миньор" (...
София. Футболистите от представителния тим на "Левски" подпомогнаха възстановяването на Дарин Тодоров. Юношата на клуба има нужда от средства за лечен...
Феновете на "Левски" подеха благородна инициатива преди вечното дерби. От фонд "Сектор Б" си поставиха за цел да съберат 6000 лева за лечението на юно...