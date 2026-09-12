Ники Кънчев скърби за колежка от Дарик
Написа трогателни думи за Ралица
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Написа трогателни думи за Ралица
Спряха две предавания
Не е ясно какво точно става в медията
Евродепутатът отличен с приза от Дарик радио
Напусна ни Йовка Йовчева
Йовка Йовчева от година води тиха борба с рака
От списание или вестник научавам повече, отколкото от ровенето в интернет, казва Константин Вълков 7 май за повечето българи е денят на махмурлука сл...
Генералният директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) Ирина Бокова и кметът на София Йорданка Фандъкова...
Отличаваме днес млади лекари и медицински сестри за 2015 г. Най-успешните мениджъри на болници ще бъдат отличени днес на специална церемония в аулата...
10 награди ще присъди кампанията "Млад медик" на в. "Стандарт" "Дарик радио" и Здравното министерство. Това ще стане на 12 ноември на специална церемо...
Надпреварата за млад медик вече тече с пълна сила. "Стандарт" събира предложенията за най-добрите лекари под 40 г. у нас. Както и за болничните менидж...
Надпреварата за млад медик вече тече с пълна сила. "Стандарт" събира предложенията за най-добрите лекари под 40 г. у нас. Както и за болничните менидж...
Дарик радио събира 13 художници на традиционния - 13-ти по ред - пленер "Звук и цвят" в хотел "Магнолия", Златни пясъци. Пленерът започна в края на ми...
София. Сделката по обединяването на онлайн платформите на Нова броудкастинг груп и интернет радио групата Дарик приключи, съобщи Капитал. В края на я...
Боксьорът изпревари Гришо и патриарх Неофит в класацията на "Дарик"
Рецептите ни важат и в Европа
Пламен Горанов е сред номинираните посмъртно за Мъж на годината
Създателят на www.entrepreneur.bg отказал на 5 английски вуза, следва тук
Наом Чомски е известен като един от бащите на съвременната лингвистика, той е основна фигура в аналитичната философия. След 60-те на 20 век той става...