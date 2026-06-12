Гражданите на Монтана показаха добри сърца
Гражданите на Монтана се показаха като хора с добри сърца. В сряда вечер те се стекоха масово на благотворителен концерт под надслова „Дари първа крач...
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Гражданите на Монтана се показаха като хора с добри сърца. В сряда вечер те се стекоха масово на благотворителен концерт под надслова „Дари първа крач...