"Сини" бебета в битка за най-млад дарител
Привържениците на "Левски" заформиха шампионат помежду си, с които докараха до умиление шефовете на клуба. Запалянковците започнаха задочно състезание...
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Привържениците на "Левски" заформиха шампионат помежду си, с които докараха до умиление шефовете на клуба. Запалянковците започнаха задочно състезание...