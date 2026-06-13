Топшампионката Дapия Tapacoвa става атракция на европейското по ушу
Най-добрата състезателка по yшy в света Дapия Tapacoвa ще води националния отбор на Русия на Европейско първенство по Ушу, което ще се проведе от 16-2...
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Най-добрата състезателка по yшy в света Дapия Tapacoвa ще води националния отбор на Русия на Европейско първенство по Ушу, което ще се проведе от 16-2...