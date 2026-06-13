Разкритие! Служебният кабинет вдига данък
Новината съобщи Николай Василев
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Новината съобщи Николай Василев
Paзбиpaм, чe cитyaциятa e пpeдизбopнa, нo нe e пpaвилнo дa бъдe мaнипyлиpaнo oбщecтвo пo тaĸивa фyндaмeнтaлни въпpocи, написа вицепремиерът във ФБ
Европейската комисия възнамерява да въведе единна долна граница за корпоративен данък в ЕС, пише германският икономически всекидневник Handelsblatt....