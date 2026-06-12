Ученикът-убиец остава в ареста за постоянно
Сливен. Сливенският окръжен съд постанови постоянен арест за 11-класника Даниел Симеонов, който в сряда сутринта уби на улицата пешеходец. 18-годишни...
Следете всички новини, анализи и коментари за Даниел Симеонов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сливен. Сливенският окръжен съд постанови постоянен арест за 11-класника Даниел Симеонов, който в сряда сутринта уби на улицата пешеходец. 18-годишни...