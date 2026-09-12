Рикардо и Ред Бул с първа победа в Канада
Монреал. Даниел Рикардо записа първа победа в кариерата си във Формула 1, след като спечели Гран при на Канада в Монреал. Така австралийският пило...
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Монреал. Даниел Рикардо записа първа победа в кариерата си във Формула 1, след като спечели Гран при на Канада в Монреал. Така австралийският пило...
Монако. За втора поредна година германецът Нико Розбърг спечели Гран при на Монако и остави зад себе си Люис Хамилтън на второ и Даниел Рикардо на тре...
Цяла Австралия на нож срещу дисквалификацията, "Рено" моли Фетел за прошка
Даниел Рикардо ще бъде новият пилот на "Ред Бул" от следващия сезон, съобщиха официално от шампионите във Ф1. Австралиецът заменя сънародника си Марк...