На изборите в Румъния. Проамериканският Симион дръпна напред (ОБНОВЕНА)
Рамънците напълниха избирателните секции
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Рамънците напълниха избирателните секции
Международният комитет, висшият орган на ръководството на Международната организация по киокушин-кан карате-до, присвои на президента на Русия Владими...
Връщат номерата, не могат да плащат данъците на возилата