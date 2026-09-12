Сайнц спечели старта на рали "Дакар"
Петерханзел е втори само на 25 секунди
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Петерханзел е втори само на 25 секунди
Страната приема надпреварата за втори път през 2021
Фернандо Алонсо сяда в джип на Тойота
Французинът върви трети в генералното класиране
Буенос Айрес. Белгийският мотоциклетист Ерик Паланте беше открит мъртъв по време на петия етап на рали "Дакар 2014", което се провежда на територият...
София. Орлин Алексиев и Пламен Николов, заедно с мениджъра на отбора Тодор Христов, ще се борят отново на рали "Дакар". 35-ото издание на най-престижн...