Разследват дали са изтезавали Дадаев
Заур Дадаев може би е дал първоначалните си показания, след като е бил изтезаван. Това съобщи представителят на президентския Съвет по правата на чове...
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Заур Дадаев може би е дал първоначалните си показания, след като е бил изтезаван. Това съобщи представителят на президентския Съвет по правата на чове...
Eдин от обвиняемите за убийството на Борис Немцов - Заур Дадаев, се e отказал от признанията си за съучастие в убийството на дисидента Борис Немцов, п...