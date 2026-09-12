Екстрадират Дачо на Софи Маринова в Италия
Враца. Данаил Игнатов, по-известен като Дачо на Софи Маринова, да бъде екстрадиран в Италия. Това реши тричленен състав на Окръжния съд във Враца, к...
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Враца. Данаил Игнатов, по-известен като Дачо на Софи Маринова, да бъде екстрадиран в Италия. Това реши тричленен състав на Окръжния съд във Враца, к...
Враца. Врачанският окръжен съд отложи делото за екстрадицията в Италия на Данаил Петров-Дачо. Бившият на Софи Маринова се оправда пред магистратите, ч...
Магистратите на Ботуша искат екстрадицията му от България