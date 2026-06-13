Всичко за Д-Р Венцислав Грозев

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Лекарският съюз с нов шеф

Лекарският съюз с нов шеф

Новият председател на Българския лекарски съюз (БЛС) е д-р Венцислав Грозев. Това е решил БЛС след провеждане на балотаж между д-р Венцислав Грозев и...

09 май | 16:59
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