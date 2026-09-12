Безпощадно! Психиатър разкри как вадят Борисов от играта
Д-р Николай Михайлов смрази всички с анализа си
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Д-р Николай Михайлов смрази всички с анализа си
В това има политическа логика и не е за пренебрегване като възможност, смята д-р Николай Михайлов
Държавата няма да бъде покръстена с контрабанден внос на гръцко официално благочестие Д-р Николай Михайлов - Архимандрит Дионисий нарече отричането...
"Лютви Местан е в голяма криза предвид факта, че беше изхвърлен от пост, на който се забавляваше". Това заяви пред Нова телевизия психиатърът д-р Нико...
Либералната утопия ще свърши с апокалипсис, казва теологът и психиатър Православие.БГ покани за лекция в "Къща за птици" психиатъра и теолог д-р Нико...
Няма по-мъдро решение от това да си несигурен в себе си, казва д-р Николай Михайлов