Всичко за Д-Р Ангел Кунчев

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Зика не заплашва Олимпиадата

Зика не заплашва Олимпиадата

Плажовете ни са по-добри от средиземноморските Има повишаване на случаите на летни вируси, казва главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев...

07 август | 18:15
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