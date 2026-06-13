Зика не заплашва Олимпиадата
Плажовете ни са по-добри от средиземноморските Има повишаване на случаите на летни вируси, казва главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев...
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Плажовете ни са по-добри от средиземноморските Има повишаване на случаите на летни вируси, казва главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев...
"Не подценявайте грипа. Има 2-3% от пациентите, при които могат да настъпят тежки усложнения". Това заяви пред Нова тв главният държавен здравен инспе...
Описват ги в сайт, мерят електромагнитните полета в цялата страна Всеки ще може да гледа в интернет дали има опасни лъчения от антени в мястото, къде...