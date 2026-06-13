През юли ще обявим Апостол на българщината
- Г-жа Шопова, разкажете за сдружение "Пазители на българщината", в което вие сте една от воеводите учредители?- Официално сдружението бе учредено на...
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- Г-жа Шопова, разкажете за сдружение "Пазители на българщината", в което вие сте една от воеводите учредители?- Официално сдружението бе учредено на...