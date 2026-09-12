Европарламентът реши да се занимае с подслушванията
Страсбург. Европейският парламент ще се занимава със скандала с подслушванията у нас веднага след изборите. Най-рано на 27 май ще има заседание по каз...
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Страсбург. Европейският парламент ще се занимава със скандала с подслушванията у нас веднага след изборите. Най-рано на 27 май ще има заседание по каз...
Няма как Цветанов да не е знаел за незаконното подслушване
Монтана. Подслушването е предпоставка за шантаж и този скандал ще стигне до Европа, предупреди лидерът на България на гражданите Меглена Кунева. Стра...
Самоков. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че гарантира, че Цветан Цветанов не се е замесвал в скандала с нелегалното подслушване в МВР. „Само си...
Цветановгейт не е за липса на контрол, а за тотален контрол, смята лидерът на ДПС