ВСС ще разследва притискан ли е съдия Ценов
Етичната комисия на ВСС ще покани на свое заседание майката на самоубилия се съдия Цветан Ценов. Това става след интервюто, което Маша Стоянова даде п...
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Етичната комисия на ВСС ще покани на свое заседание майката на самоубилия се съдия Цветан Ценов. Това става след интервюто, което Маша Стоянова даде п...
Ако напуснеш, никога няма да видиш кариерно развитие, плашел шефът на СГС самоубилия се съдия, казва Маша Стоянова Дни преди смъртта си самоубилия се...
Управителният съвет на Българската съдийска асоциация излезе с декларация след самоубийството на съдия Цветан Ценов. Ето декларацията, която публикув...